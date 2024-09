Pierluisi desconoce su futuro profesional

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el lunes que tras su salida de La Fortaleza en enero de 2025, seguirá viviendo en la Isla, mientras, desconoce cuál será su futuro profesional.

“No vislumbro estar mudándome de Puerto Rico al momento. Yo estoy feliz aquí. Hace muchos años yo viví en Estados Unidos con tres de mis hijos en ese entonces y tomé la decisión de regresar a mi patria. Así que mi deseo en este momento sería quedarme aquí en mi tierra, mi patria, con mis seres queridos. Tengo la fortuna de que tres, de mis cuatro hijos, residen en Puerto Rico, cuatro de mis seis nietos viven en Puerto Rico, así que eso me hala”, comentó el gobernador a preguntas de la prensa.

Anunció, además, que se casará este año 2024 con la abogada Fabiola Ansótegui Blanc. “Me estaré casando con Fabiola antes de finales de año y me parece que nuestro hogar me gustaría que fuera también en Puerto Rico. Así que, por muchas razones, yo preferiría quedarme en Puerto Rico”, agregó.

Sobre su futuro profesional, Pierluisi Urrutia no quiso detallar si trabajará en la empresa privada, por ejemplo.

“No, yo estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo. Me quedan tres meses y un poco más de una semana en este cargo. Voy a seguir inaugurando o si no con cortes de cinta, anunciando iniciativas que están pendientes hasta el último día”, comentó el gobernador.

“Yo estoy seguro que me va a ir bien como exgobernador. Así ocurrió cuando yo me convertí en excomisionado residente y también ocurrió cuando me convertí en exsecretario de Justicia de Puerto Rico. O sea, yo he pasado por estos procesos anteriormente, siempre me mantengo positivo, con mucha fe en Dios. Ese es el que manda, ese es el que dispone y ya llegará ese momento y yo seguiría aportándole a Puerto Rico esté donde esté”, concluyó.