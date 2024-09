¿Ya lo endosó? Residente sube una foto a las redes con Juan Dalmau

El cantante de música urbana, René Pérez "Residente" subió una foto a sus redes sociales este domingo junto a Juan Dalmau, el candidato de la Alianza entre MVC y PIP para la gobernación.

"Conversando con Iron Man", escribió el artista, quien vestía una camisa con la frase "Jenniffer mentirosa, no seas embustera".

La semana pasada, Residente había dicho que endosaría a uno de los candidatos y que al respecto ha estado en constantes conversaciones con Bad Bunny, quien recientemente expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta Puerto Rico en medio de constantes apagones, cierres de negocios, problemas económicos y de infraestructura que afectan a la isla.

"Yo estoy preparando unas cosas. Yo me paso hablando con Benito. Estamos bien conectados siempre. Nos escribimos prácticamente todos los días. Sí voy a hacer algo acá, que obviamente es un endoso también, y porque me interesa. Me interesa que cambien las cosas en Puerto Rico", dijo Residente el viernes en entrevista con el crítico de cine, Félix Caraballo.