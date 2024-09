Residente anunciará endoso: ¿lo hará junto a Bad Bunny?

El cantante de música urbana, René Pérez "Residente", informó en entrevista exclusiva con Hoy Día Puerto Rico, que próximamente estará anunciando a quién endosará para la gobernación para estas elecciones.

Además, confirmó que ha estado en constantes conversaciones con Bad Bunny, quien recientemente expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta Puerto Rico en medio de constantes apagones, cierres de negocios, problemas económicos y de infraestructura que afectan a la isla.

"Yo estoy preparando unas cosas. Yo me paso hablando con Benito. Estamos bien conectados siempre. Nos escribimos prácticamente todos los días. Sí voy a hacer algo acá, que obviamente es un endoso también, y porque me interesa. Me interesa que cambien las cosas en Puerto Rico", dijo en entrevista con el crítico de cine, Félix Caraballo.

Agradece al cantante de estimular a los jóvenes a votar en las elecciones.

El cantante se expresó sobre la importancia de que los jóvenes se inscriban para votar y participen de las elecciones.

"Ellos son el futuro. Ellos van a lograr que Puerto Rico cambie y los necesitamos, porque ya la gente mayor pues vota por los mismos. A veces cambian, pero muchos votan por los mismos", indicó.

Además, criticó al gobierno por las deficiencias de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el manejo del proceso electoral.

"El gobierno actual siempre lo ha hecho difícil. De hecho a mí, que yo quería votar, me lo hicieron bien difícil. Tuve que ir a pelearlo con un montón de gente para poder conseguir mi tarjeta electoral el cuatrenio pasado para poder votar", sostuvo Residente.