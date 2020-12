Pierluisi dice que enmendará contrato con LUMA Energy si pretenden aumentar la luz

El gobernador electo, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia advirtió el jueves que enmendará el contrato otorgado a LUMA Energy de estos coquetear con un aumento en la tarifa energética.

“Mi posición en cuanto a la P3 que ya está tramitada en gran medida y hay un contrato firmado y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Lo que he dicho anteriormente, lo voy a repetir ahora. Es mi posición. Es importante que esa P3 no conlleve un aumento en la tarifa de la luz. Tan pronto yo asuma el cargo, y ahora mismo en este proceso de transición nos estamos empapando de los detalles, voy a cerciorarme de que sea así. De ser requerida una enmienda al contrato para garantizar en blanco y negro que no pueda haber un alza de la tarifa de luz como resultado de gastos administrativos de la entidad contratada, se hará la enmienda porque es así, yo lo he dicho y esa es mi palabra, y está empeñada”, dijo el gobernador electo en conferencia de prensa.

De frente con Jay.

Pierluisi Urrutia se mostró además, a favor de que los empleados de la AEE mantengan sus beneficios o que estos sean mejorados cuando pasen a formar parte de LUMA Energy.

“También he dicho que para mí es bien importante, como lo fue en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la ley para la Transformación Energética de Puerto Rico, que se le respeten los derechos a todo el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. O sea, todo empleado de la autoridad, funcionario de la autoridad que pase a laborar con el consorcio, la P3, tiene el derecho de que su compensación sea igual o mejor a la que ha tenido en la autoridad, tanto salario como beneficios marginales. Yo voy a velar que sea así”, dijo Pierluisi.

Es interrogado por miembros del comité de transición de Pedro Pierluisi.

“Si por alguna razón hay ambigüedad en ese contrato en cuanto a eso respecta, vendrá la enmienda”, advirtió.

Asimismo, el próximo mandatario sentenció que velará porque se cumplan con las pensiones en el gobierno, y en la Autoridad de Energía Eléctrica.

“La Autoridad tiene un sistema de pensiones y es importante velar por su viabilidad porque hay que honrar las pensiones en Puerto Rico, las pensiones de todos nuestros servidores públicos incluyendo los que han laborado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo voy a tomar todas las medidas necesarias para eso sea así”.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia se dieron en una conferencia de prensa donde anunció más componentes a su Gabinete constitucional.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.