Pierluisi sobre críticas de JGo: “Quizás no tenía toda la información”

A juicio del gobernador Pedro Pierluisi, las recientes expresiones de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, sobre asuntos de política pública, pudieron estar basados en información incompleta.

El mandatario se refería a las críticas que hizo la comisionada residente el pasado viernes al manifestar su desacuerdo con la venta de un terreno frente al Parque del Indio en la Avenida Ashford en el Condado, su desacuerdo con la transferencia de fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para atajar los aumentos de tarifa del agua y la luz y su crítica al desempeño fiscalizador del Negociado de Energía, cuando lo catalogó como “un sello de goma”.

"No es justo de mi parte criticar expresiones de la comisionada para la cuales quizás no tenía toda la información. Realmente a ella le hacen una pregunta y la contesta, a lo mejor de su conocimiento y la información que tiene disponible. Por ejemplo, en cuanto a lo del Fondo del Seguro del Estado, posiblemente no tenía el detalle de que esto no viene de reserva alguna. Esto es un sobrante extraordinario que hay disponible. Así que, si se le da el detalle, habría que ver si todavía se mantiene. Pero, el punto es este, la comunicación (con la comisionada residente) es buena.", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

"En cuanto a lo del predio de área del Condado, si mal no la cito, dijo que no le gusta la transacción, y yo he dicho que se siguieron todos los procesos establecidos en ley. El que compró el terreno quiere construir en el terreno y el Municipio de San Juan ya ha indicado que se va a llevar un proceso de vistas públicas”, añadió.

“En el caso de LUMA, lo que pide es mayor fiscalización. Yo lo que percibo es que el Negociado de Energía está fiscalizando a LUMA. Las Alianzas Público Privadas fiscaliza a LUMA, la Fortaleza fiscaliza a LUMA por conducto de la secretaria de la Gobernación y la Legislatura fiscaliza a LUMA. Esa fiscalización se está dando”, aseguró.

Sobre el tema de un posible reto primarista entre la comisionada residente a la candidatura a la gobernación, Pierluisi Urrutia -quien repitió su deseo de aspirar a la reelección- dijo “es que no hay que adelantarse a eso."

"La comisionada tiene todo el derecho de contestar las preguntas que le hagan los medios sobre diversos temas y, en cuanto a ese otro tema, ya yo he dicho que tomé mi decisión, yo estoy enfocado en la obra, quiero llevarla a cabo, trasciende este cuatrienio. Por eso he dicho que sí, que definitivamente yo estaré aspirando a la reelección porque tengo un compromiso con hacer la obra. En el caso de la comisionada ha dicho que no ha tomado una decisión, así que en su momento lo hará y lo anunciará”, expresó el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).