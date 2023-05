Pierluisi: “Voy a esa reelección por mi hoja de trabajo, no a base de habladuría”

Para el gobernador Pedro Pierluisi, hablar sobre la posibilidad de una primaria frente a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, es una distracción.

“Esas son distracciones, o sea, estoy enfocado en mi trabajo y ya todos saben que yo voy a radicar mi candidatura cuando sea el momento de hacerlo, que es cuando se abre el proceso de candidatura. No tengo tiempo para distracciones”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“No voy ni a contestar, porque es que realmente es distraerme. Yo estoy enfocado en brindarle al pueblo de Puerto Rico el servicio de excelencia que se merece. Estoy enfocado en que la economía de Puerto Rico siga como va. Estoy enfocado en que la reconstrucción se esté dando. Cómo se está dando a plena capacidad. Básicamente, la industria de la construcción está plena capacidad en eso que estoy enfocado en su momento. Seguro que voy a presentar esa candidatura y ya veremos quiénes serán los demás candidatos y candidatas. No es que no, yo no le temo a nadie en particular, yo estoy, yo voy de frente, voy a esa reelección a base de mi hoja de trabajo, no a base de, habladuría”, añadió.

González Colón ha reiterado en varias ocasiones que considera seriamente buscar la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones. No obstante, esperará para hacer pública su determinación para el mes de diciembre o enero, si se enmienda el Código Electoral.

