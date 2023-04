Policía le ocupa celular a Lisha Ramón

Las autoridades informaron este miércoles que le ocuparon el celular a la comerciante de jugos naturales, Lisha Ramón Mejías, luego de que el tribunal les concediera una orden, que fue solicitada como parte de la investigación de la alegada agresión sexual contra una mujer en la fiesta que convocó el pasado sábado.

Según fuentes de la periodista Milly Méndez, la orden fue emitida debido a su poca cooperación con la Policía.

La influencer debía comparecer el lunes ante la Uniformada para ser entrevistada sobre el suceso, sin embargo, la citación quedó sin efecto por razones que se desconocen.

En cuanto a la denuncia, Ramón Mejías colgó un vídeo en las redes sociales en el que desmintió lo que la presunta víctima alegó.

"Las cosas se van a caer porque es una mentirosa, hizo las cosas algarete, hizo las cosas mal. Todo el mundo estaba aquí viendo el papelón de ella. Diablo bien feo", dijo Ramón Mejías en el vídeo que luego fue borrado.

"Se inventó algo de alguien, todos estando alrededor y viendo todo lo que pasaba. Estoy esperando que vengan las personas que tienen que venir, investiguen y ya. Si ya le dieron hasta de alta. Si usted no sabe tomar, no tome. Una vieja mayor que todos nosotros. Esa mujer tal vez fue enviado por alguien. Espero que no sea así. Yo vi esa persona sentada con alguien más, y yo pensé que esa persona, vino con esa persona. Y resulta que al final no. Y esa persona resulta ser una "cachibachera embustera". Todo se va a caer. La gente embustera y mala no puede sostener su mentira", añadió.

La vendedora de jugos naturales fue citada por la Policía como parte de la investigación.

Según informaron a Telenoticias, la alegada víctima salió a toda prisa de una residencia ubicada en Vistamar que alquilaron para la actividad y detuvo a una patrulla municipal para denunciar el incidente. Luego fue llevada al hospital.

Las autoridades llegaron al lugar y entrevistaron preliminarmente a las personas, entre ellas, a la vendedora de jugos naturales.

El caso fue referido a la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico y se les dio conocimiento al fiscal de turno.

La actividad había sido denominada "Proyecto X" por la influencer según una transmisión en Facebook, dicho nombre es de una película que estrenó hace 10 años sobre una fiesta que se salió de control y que se caracteriza por ser salvaje.

“La llamo Proyecto X porque es algo hardcore…perrear hasta abajo”, dijo Ramón Mejías.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina citó a la joven madre a comparecer este lunes para continuar con la pesquisa.