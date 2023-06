PRCONCRA y HealthproMed anuncian acuerdo para promover las pruebas de VIH

Como parte del Día de la Prueba del VIH, el director ejecutivo de Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement (PRCONCRA), Lcdo. Carlos Cabrera Bonet, y la directora ejecutiva de HealthproMed, Lcda. Ivonne Rivera, anunciaron este martes un acuerdo colaborativo para promover las pruebas de VIH entre la población inmigrante y las personas sin hogar.

"Los esfuerzos para erradicar el VIH nos llaman hoy a crear alianzas y colaboraciones que nos hagan más poderosos en esta batalla. Con este acuerdo, reforzamos la colaboración con el Estado para educar, fortalecer la prevención y proteger la salud de nuestra gente, especialmente la de los más vulnerables, como los inmigrantes, que son nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos, y las personas sin hogar, entre otros. Actualmente, en HealthproMed atendemos a 44 pacientes que viven con el diagnóstico de VIH, además de 35 pacientes que participan en nuestro programa de prevención de contagio con el medicamento de profilaxis preexposición, PrEP, el cual ha demostrado ser 99% efectivo si se utiliza según las indicaciones, en nuestro Centro de Salud Primaria 330 en Santurce", sostuvo Rivera en un comunicado de prensa.

Según se indicó, durante más de 35 años, HealthproMed ha garantizado la accesibilidad de servicios médicos primarios a personas sin seguro médico a través de sus centros de salud en San Juan, Carolina, Guaynabo, Vieques y Culebra. Además, HealthproMed cuenta con un programa de medicina primaria en línea donde se prioriza la inclusión de la comunidad LGBTT+, promoviendo y garantizando el acceso a la atención médica sin discriminación para las personas de esta comunidad.

En el anuncio también participaron el director médico de HealthproMed, Dr. Jorge Vázquez y la directora médica de PRCONCRA, Ruth Soto Malavé.

"Con este acuerdo continuamos aliándonos con la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir el VIH/SIDA en los Estados Unidos y sus territorios, especialmente entre inmigrantes y personas de grupos vulnerables, con un enfoque integral que abarque la prevención, la detección y la inserción rápida en el cuidado de la salud de los pacientes con diagnóstico de VIH, el acceso a tratamientos antirretrovirales y la gestión coordinada del cuidado. Asimismo, se promueve la educación y la concienciación sobre el VIH/SIDA, así como la adopción de medidas de prevención efectivas, como el uso de condones y la reducción de riesgos en el consumo de drogas inyectables. Además, se busca garantizar el acceso equitativo a los servicios de atención médica y los tratamientos antirretrovirales, mediante servicios de salud culturalmente sensibles y adaptados a las necesidades de las poblaciones migrantes y vulnerables, cerrando las brechas que los alejan de los servicios de salud debido a barreras lingüísticas, culturales y socioeconómicas", añadió Rivera.

Por su parte, Cabrera explicó que Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement, Inc. (PRCONCRA) es una organización comunitaria sin fines de lucro creada en 1990 bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

"PRCONCRA, como organización, comenzó dirigiendo sus servicios a la comunidad LGBTTQ+. Sin embargo, la realidad social la ha llevado a expandir sus servicios a mujeres, personas sin hogar seguro y usuarios de sustancias controladas, entre otros. Brindamos servicios médicos ambulatorios integrales a más de 900 personas VIH positivas cada año. También atendemos a un promedio de 300 personas VIH negativas a través de las clínicas de prevención de VIH y ETS, donde se ofrecen los servicios de PeP y PrEP. Anualmente, impactamos a más de 1,500 personas que desconocen su estado serológico a través de intervenciones de orientación, pruebas y referencias de VIH", indicó Cabrera.

"Reconociendo las brechas de acceso y la disparidad en la atención médica, la organización trabajará en coordinación con HealthproMed como proveedor de salud comunitario, con el propósito de atender las necesidades de todas las poblaciones y ciclos de vida, siendo aliados de nuestras comunidades", añadió.

“Es de gran preocupación para nosotros que los datos de la División de Vigilancia de VIH/SIDA del Departamento de Salud de Puerto Rico indiquen que 4 de cada 5 personas con diagnóstico positivo de VIH en Puerto Rico han tenido relaciones sexuales sin condón, reportando esta práctica como el principal modo de transmisión entre los residentes de la isla. Por lo tanto, debemos ser más creativos, redefinir estrategias y planes de acción, especialmente entre poblaciones vulnerables, adultos mayores, personas con niveles de educación bajos e inmigrantes, entre otros. Este acuerdo fortalecerá nuestras acciones", manifestó por su parte el doctor Vázquez.

Ante este panorama, el Departamento de Salud recomienda que todas las personas entre los 13 y los 64 años de edad se realicen la prueba de detección al menos una vez, aunque aquellas con mayor riesgo deben hacerse el examen con mayor frecuencia.

Los principales riesgos establecidos por el Departamento de Salud Estatal se encuentran en hombres que tienen relaciones con otros hombres sin usar protección, en relaciones sexuales anales, orales o vaginales con alguien que tiene VIH, en personas que se inyectan drogas y comparten agujas o parafernalia con otras personas, y en aquellos que han tenido múltiples parejas sexuales.

Según las últimas estadísticas del Departamento de Salud, en Puerto Rico, 16,530 residentes viven con un diagnóstico de VIH. La mayoría son hombres (71%), personas de 55 años o más (51%), hombres que tienen sexo con hombres (31%) y mujeres heterosexuales (23%). Los mismos datos reflejan que el 9% de las personas están viviendo con VIH y no lo saben. Además, alrededor de 1,700 personas viven con VIH en Puerto Rico y no han sido diagnosticadas.

Para obtener más información, puede llamar al 787.268.4171, ext. 2030.