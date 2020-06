Presidente de la CEE cataloga como error “retweet” a jefe de agencia del PNP

View this post on Instagram

GOBERNADORA A PUNTO DE FIRMAR REFORMA CÓDIGO ELECTORAL DE RIVERA SCHATZ - Luego de nombrar a toda la gente de Thommy en Fortaleza, ex asesor de comunicación de Thommy ahora asesor de Wanda, ex asesor de legislación, ahora asesor de Wanda, EX asesora de Thommy ahora comisionada electoral, y así por el estilo, la gobernadora está, a 59 días de las primarias, a punto de firmar la reforma electoral que empuja Rivera Schatz y que le entrega el proceso electoral y por tanto la democracia a ese grupo de Rivera Schatz en la CEE... mientras tanto, vean al presidente de la CEE compartiendo info que beneficia a un candidato del PNP. Y esto es antes de que sea firmada la reforma electoral que entrega todavía más la CEE a Rivera Schatz y su bando del PNP . Gente, cambiando las reglas a menos de dos meses de las primarias y a nada de las elecciones... antes la gobe dijo que NO fimaría la ley electoral nueva si no era por consenso, ahora la candidata parece pensar distinto...