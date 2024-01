Quiquito Meléndez retira su aspiración a la comisaría residente

El representante José "Quiquito" Meléndez anunció este viernes que retira su aspiración a la comisaría residente. Tampoco buscará regresar a la Legislatura.

"Hace un tiempo, decidimos que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico, para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso. En ese momento, las cosas se perfilaban muy bien, no obstante, esa no es la realidad de hoy y por eso doy por terminada mi campaña a Comisionado Residente", escribió Meléndez.

"Siempre he dicho que uno tiene la obligación de luchar por lo que cree correcto, por eso me han escuchado decir que uno siempre lucha por lo que cree. Claro está, eso no garantiza un resultado, pero cuando se hace con el corazón y por las razones correctas, se acepta el resultado, aunque no sea el deseado. Este no era el resultado que esperaba, pero lo acepto", añadió.

Con su determinación, quedan en la contienda William Villafañe y Elmer Román, candidato de Jenniffer González.