Representante José “Conny” Varela pide atender el tema del estatus dentro del PPD

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, pidió este martes al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) que inicie un proceso formal para discutir el asunto del estatus político futuro de Puerto Rico, con miras a adoptar una posición institucional definitiva sobre ese tema.

“Desde hace varios años he presentado varias resoluciones ante la asamblea del PPD para que se cree una comisión especial sobre las relaciones políticas de Puerto Rico y los Estados Unidos, la cual analice, delibere y recomiende la posición o fórmula política que debe adoptar el partido como institución. Hasta ahora, ese debate necesario no se ha llevado a cabo”, señaló Varela en una comunicación escrita.

En la tarde de ayer (lunes) se dio a conocer la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre los proyectos de estatus presentados ante el Congreso, tanto por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, como sobre el proyecto de estadidad presentado por la comisionada residente, Jenniffer González.

“Con respecto al ELA y su posible desarrollo, lo dicho por el DOJ plantea serios dilemas que el PPD debe atender como institución. No podemos seguir postergando esta discusión dentro del Partido”, aseveró el representante por Caguas.

“Aunque bajo el ELA Puerto Rico se ha alcanzado un notable nivel de crecimiento económico y social, no es menos cierto que el grado de autonomía política del ELA se ha visto amenazado, tanto por las acciones del Congreso como por las recientesdecisiones del Tribunal Supremo federal. La eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, la aprobación de la ley PROMESA y las decisiones del Tribunal Supremo en los casos de Sánchez Valle y Aurelius, son ejemplos de cómo se ha afectado la relación que creó el PPD. Nuestro Partido, ante esta coyuntura, tiene que abrirse a una discusión franca para tomar una postura responsable en torno a la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, a través de mecanismosdemocráticos y con el apoyo del derecho internacional”, añadió Varela.

“Exhorto al presidente del PPD y presidente del Senado, senador José Luis Dalmau Santiago, y a la Junta de Gobierno del Partido a establecer lo más pronto posible una comisión especial que atienda este tema de manera formal, con la participación de todos los sectores dentro del Partido, de modo que estemos listos para asumir nuestra responsabilidad ante el debate de estos asuntos en Puerto Rico y ante el Congreso”, concluyó Varela.

Presencia del Estado Libre Asociado

Por su parte, Dalmau Santiago afirmó este lunes que la opinión legal del Departamento de Justicia Federal establece que la presencia del Estado Libre Asociado es un requisito indispensable para cualquier proceso de consulta de estatus que desee contar con la validez del gobierno federal.

Además, abre la puerta al territorio incorporado como paso previo a la estadidad lo que significa el pago de contribuciones sin representación congresional.

“Finalmente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha dado la razón al Partido Popular quienes, desde el día uno señalamos, que ningún proceso de consulta tendrá validez si no se incluye al Estado Libre Asociado. Esta posición categórica confirma nuestra posición de que ninguno de los proyectos que se consideran en el Congreso al presente cumplen con ese requisito. El mensaje es sencillo: sin el ELA, no hay consulta válida”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Expresó además que “Justicia Federal aclaró varios puntos, a saber: que la transición hacia la estadidad podría conllevar el pago de contribuciones sin representación bajo el territorio incorporado; que los resultados de las consultas del 2012, 2017 y 2020 son engañosos; que la Junta de Supervisión continuaría bajo una transición hacia la estadidad y que la libre asociación es un “tipo de independencia”. Estas expresiones no solo nos dan la razón, sino que hace impostergable que los proyectos sometidos ante el Congreso deben ser modificados sustancialmente o retirados. En los próximos días nos expresaremos con más detalles sobre este importante tema”, afirmó finalmente Dalmau Santiago.

Méndez Núñez ve apoyo a la estadidad

De otra parte, para el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, la posición del Departamento de Justicia federal en torno a los proyectos de estatus (Resoluciones de la Cámara federal, mejor conocidos como HR de Puerto Rico 1522 y 2070 confirma que bajo la Constitución de los Estados Unidos no existe ninguna posibilidad de otra relación política no territorial que no sea la estadidad.

“Estas opiniones del Departamento de Justicia federal debe dar por concluido cualquier ilusión de algunos de los sectores dentro del Partido Popular Democrático de que existe la posibilidad de un Puerto Rico bajo los Estados Unidos sin estar regido por la cláusula territorial. El debate se acabó”, sentenció el expresidente de la Cámara Baja.

“Por otro lado, no cabe la menor duda que la estadidad volvió a ganar contundentemente en el día de hoy. La opinión de Justicia federal sobre el HR 1522, el Acta de Admisión de Puerto Rico radicada por nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González y el congresista demócrata por Florida, Darren Soto, es sólida y constantemente, dejaron claro que bajo la estadidad la Junta de Supervisión Fiscal, ente creado por el Congreso para administrar las finanzas de la colonia, podría ser eliminada en el periodo de transición hacia la admisión que los puertorriqueños han reclamado libre y democráticamente en las urnas”, expresó el también vicepresidente del PNP.

Méndez Núñez dijo que el gran perdedor con las ponencias de Justicia federal es el actual presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, quien buscaba que se enmendara el HR 2070, medida de las congresistas demócratas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio, para incluir una versión de estatus no territorial, pero con autonomía en todos los sentidos.

“Ciertamente los grandes perdedores de hoy fueron aquellos que se agarran de la colonia, del inmovilismo con el único objetivo de gobernar la colonia, ser los amos de una finca privada. El actual presidente de la Cámara ha gastado en cabilderos sobre 400,000 dólares en seis meses para tratar de que se acepte en el Congreso un alegado pacto entre dos naciones diferentes como estatus político, pero recibiendo todos los beneficios como los fondos federales y la ciudadanía americana. Estas ponencias de hoy son el final de ese mal sueño que solo él y un grupo de fanáticos pensaban que podía ser”, culminó.