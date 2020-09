Revelan que una persona recibió más de $125,000 del PUA

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) reveló este martes que una investigación resultó en descubrir que $125,922 fueron desembolsados de forma irregular a un reclamante mediante solicitud del beneficio del "Pandemic Unemployment Assistance" (PUA).

Los esquemas identificados incluyen posibles delitos por fraude informático, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica entre otros. Algunos de los estatutos federales aplicables son los siguientes:

“18 USC 1001 Statements or entries generally, 18 USC 1341 Fraud and Swindles, 18 USC 1028 Fraud and Related Activity in Connection with Identification Documents, Authentication, Features and Information, 18 USC 1343 Fraud by Wire, Radio or Televisión”.

Las reclamaciones fueron hechas mediante la plataforma electrónica provista y habilitada por el Departamento del Trabajo (DTRH), para obtener posibles beneficios de fondos públicos federales, aprovechando las deficiencias de validación de datos del sistema.

Recientemente el DTRH, anunció que habilitó una nueva plataforma para las solicitudes de PUA que buscaría minimizar los riesgos de fraude al estar vinculada a los datos del Departamento de Hacienda.

Por otra parte, la OIG tiene ante su consideración varios casos de posibles actos ilegales por parte de servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico. Una vez culmine el proceso investigativo se adoptarán las medidas que correspondan al amparo de la Ley Número 15-2017.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 de la citada Ley y su Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones y procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones.

No obstante, la OIG reiteró su compromiso con continuar atendiendo situaciones de fraude o irregularidades con fondos públicos, por lo que hicieron un llamado a la colaboración para que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Consultas 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.