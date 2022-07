Senado no aprueba medida que obligaría a la CFSE a transferir $165 millones a AEE y AAA

El Senado de Puerto Rico no aprobó la medida impulsada por el gobernador Pedro Pierluisi que obligaría a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a transferir $165 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Esto como alternativa para mitigar los aumentos del agua y la luz.

Además la medida -que fue derrotada también por la Cámara de Representantes- no contaba con los votos suficientes en el Senado.

El equipo económico del Ejecutivo conformado por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFFAF) no logró identificar el lunes, una fuente de repago para devolverle a la CFSE.

"Si él cree que algo en la medida no es viable, que pida la reconsideración", dijo en Hoy Día Puerto Rico el presidente cameral.

La audiencia sobre la evaluación del Proyecto del Senado 931 -que busca crear la “Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de Energía en Puerto Rico”- se llevó a cabo de manera conjunta a través de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau y la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves.

“Esta comisión le dio una semana al gobierno para que identificara, como dice sobre la enmienda que se ha propuesto de aumentar la cantidad de lo que se le quiere retirar a la CFSE, que establece que en 24 meses tiene que haber una fuente de repago de esos fondos, de la cantidad que sea…aquí ustedes no han dicho de dónde va haber una fuente de repago, aquí hay una excusa de regalarle $200 millones de dólares al gobernador para que baje la luz en dos meses…Entonces, le vamos a sacar fondos a la Corporación, vamos a volver hacer lo mismo en un proceso de quiebra y estamos evaluando algo que la Junta de Supervisión Fiscal aún no ha dicho si lo avala o no. Esta Asamblea Legislativa no le va a regalar ese dinero al gobernador. Aquí no se evidencia de dónde va a surgir la fuente de repago”, destacó Aponte Dalmau en declaraciones escritas.

Aseguró en Hoy Día Puerto Rico que constantemente le exigen al consorcio un mejor servicio.

Como deponente de la AFFAF, estuvo Jean Peña Payano y por parte de la OGP compareció Roberto Rivera.

“La CFSE cuenta con ingresos estables y reservas sólidas que exceden las cantidades necesarias para hacerle frente a sus obligaciones corrientes. Por lo tanto, y ante las circunstancias que estamos enfrentando, resulta prudente la transferencia de los excedentes de la CFSE a la AEE y la AAA para contrarrestar el efecto del aumento en el precio del combustible en los servicios esenciales que éstas proveen”, cita la ponencia conjunta. Peña añadió que con esta medida no se verán afectados los servicios de la CFSE y tampoco su parte operacional.