Senado pide a Pierluisi declarar Estado de Emergencia por violencia de género

El Senado aprobó este jueves una resolución para solicitar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que realice todas las gestiones pertinentes y necesarias a los fines de emitir una Orden Ejecutiva declarando un Estado de Emergencia en Puerto Rico por la violencia de género.

Se trata de la Resolución del Senado 54 de la autoría de su presidente, José Luis Dalmau Santiago, la cual pide también un Plan Nacional como respuesta efectiva a esta problemática.

“La intención nuestra es que haya una integración de las agencias que no están integradas, no están comunicadas”, enfatizó el líder senatorial a la vez que recalcaba que “esta medida es una invitación para que los funcionarios nos traigan las herramientas o legislación para que así se haga. Todavía no he escuchado de una orden administrativa del gobierno a tres semanas a estos efectos”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Según la medida, las cifras entre el 2019 y 2020, totalizan 19 asesinatos confirmados por causa de violencia doméstica. Uno de los casos más notorios al cierre del año pasado lo fue el secuestro y asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez. En días recientes, se confirmó el asesinato de la enfermera y madre de tres menores, Angie Noemí González Santos, crimen confesado por su pareja consensual.

Por su parte la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago defendió la pieza legislativa asegurando que hay violencias que se dan por el solo hecho de ser mujeres. “Hay violencias que se expresan, de las que somos víctimas o potenciales víctimas por el solo hecho de ser mujer. Aquí no se trata de que hayan seres humanos superiores. Donde está la superioridad en la muerte de Rosimar”.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.