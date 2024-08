Steven Piñeiro compite en “skateboarding” este miércoles en París 2024

El finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Steven Piñeiro, estará rodando con su patineta este miércoles en la preliminar del evento parque en La Concorde 4 de los Juegos Olímpicos París 2024.

La competencia de skateboarding dará inicio a las 6:30 a.m. y la podrás ver por Telemundo.

“Me gusta el área de competencia. Siento que es el mejor lugar de calidad que he corrido, tiene todos los obstáculos que me gustan y el diseño. Como tal, todos los pases y todo lo que tiene el parque me gusta”, expresó Piñeiro, quien estará de descanso este martes.

Los participantes inscritos son 22 y el único atleta de Centroamérica y del Caribe es Piñeiro. El patinetero de 27 años llegó en el sexto lugar en los Juegos Tokio 2020. Repite entre los competidores el campeón de Tokio 2020, el australiano Keegan Palmer y su compañero, Kieran Woolley (quinto Tokio 2020), el subcampeón de Tokio 2020, el brasilero Pedro Barros y el francés Vicent Matheron (séptimo en Tokio 2020).