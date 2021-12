Supremo suspende de práctica de la abogacía a Oscar Santamaría

El Tribunal de Supremo de Puerto Rico informó este martes que suspendieron inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaria al contratista Oscar Santamaría, quien se declaró culpable en el caso de corrupción en el Municipio de Cataño.

"Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá además informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga asuntos pendientes", lee el documento.

El representante lo había recomendado a la junta del DMO.

"Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Per Curiara y Sentencia. No hacerlo pudiere conllevar que no se le reinstale cuando lo solicite", añaden.

El empresario Oscar Santamaría llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y se declaró culpable.

Santamaria enfrenta cargos de conspiración, soborno con fondos federales y "kickbacks".

Según el acuerdo, firmado el 30 de noviembre, el empresario cometió los actos entre junio de 2017 y febrero de 2021.