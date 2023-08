Tatito Hernández releva a Luis Raúl Torres de comisión cameral

El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández le quitó al representante Luis Raúl Torres Cruz la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

Así lo denunció este martes en declaraciones escritas el legislador independiente, quien catalogó la movida como un "revanchismo irrazonable".

"Sin ningún tipo de comunicación o diálogo con mi persona, desde el estrado anunció que como me hice legislador independiente y como no había regresado al PPD y a la Delegación Popular, me relevaba de la Presidencia de la Comisión y nombraba Presidente al legislador nuevo de Villalba. Que para permanecer en la Presidencia de la Comisión tenía que volver al PPD. Sin embargo, la Representante Lisie Buergo Muñiz del Partido Dignidad, los Representantes PNP , Ángel Peña y Memo Gónzalez Presidente diversas comisiones legislativas", señaló el representante.

"Seguiré haciendo mi trabajo ahora con más energía, esfuerzo, esmero dedicación, honradez y fiscalización. ¡El atropello de Tatito Hernández a mi persona, que trabajo constantemente no me intimida ni me detiene!", concluyó.