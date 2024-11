Telemundo transmitirá la parada de Macy’s en español

El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa en su versión número 98 este jueves 28 de noviembre a las 9:30 a. m. para marcar el comienzo de la temporada navideña.

El mágico desfile incluirá actuaciones musicales de estrellas como Sebastián Yatra, Natti Natasha, Jennifer Hudson y muchos más, 17 globos de reconocidos personajes, 22 carrozas, 15 globos de patrimonio y novedad, más de 700 payasos, 11 bandas de música y el único e inigualable Santa Claus dando inicio oficialmente a la temporada navideña.

La audiencia puede disfrutar del desfile en vivo y exclusivamente en español por Telemundo, o a través de telemundopr.com

Carlos Adyan y Andrea Meza de Telemundo presentarán la transmisión en vivo.

Para cerrar el día mágico, Santa Claus hará su debut anual compartiendo la alegría navideña.

Qué celebridades tendrá el desfile

El desfile de Macy’s de este año contará con las mayores estrellas del mundo del espectáculo, entre ellas Bishop Briggs, Kylie Cantrall, Chlöe, Dan + Shay, Dasha, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones, Walker Hayes, Ariana Madix, Joey McIntyre, Idina Menzel, Natti Natasha, T-Pain, Rachel Platten, Lea Salonga, The Temptations, The War and Treaty, Alex Warren y Sebastián Yatra. La sensación de la danza Charli D’Amelio y los bailarines de ballet Tiler Peck y Roman Mejia se unirán al elenco con actuaciones cautivadoras. Las estrellas Jonathan Bennett, Liza Colón-Zayas, Tom Kenny, Ginna Claire Mason y miembros de la WNBA Champions, New York Liberty con Ellie the Elephant también harán apariciones especiales.

Cada año, elencos de espectáculos imperdibles de Broadway suben al escenario del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s para entretener a los fanáticos de todo el país. La transmisión nacional oficial de este año incluirá actuaciones de “Death Becomes Her”, “Hell’s Kitchen” y “The Outsiders”, así como de las icónicas Radio City Rockettes ® .

Qué personas tendrán los globos

Desde su debut en 1927, los globos de personajes más grandes que la vida real del desfile de Macy's han deleitado a los fanáticos de todas las edades mientras surcan los cielos y recorren las calles de la Ciudad de Nueva York en la mañana del Día de Acción de Gracias. Un esfuerzo colaborativo entre los artesanos y socios de Macy's Studios, estas creaciones icónicas tardan en promedio más de seis meses en dar vida a estos queridos personajes.

Este año, debutarán seis nuevos globos de personajes destacados, incluidos Minnie Mouse de Disney de The Walt Disney Company; Extraordinary Noorah ™ & The Elf on the Shelf ® de The Lumistella Company; Gabby de DreamWorks Animation; Goku de Dragon Ball/Toei Animation; Marshall de Nickelodeon™ y Spin Master ®; y Spider-Man de Marvel.