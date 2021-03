UPR de Mayagüez aprueba maestría en línea en Economía Agrícola que es única en el Caribe

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) cuenta con su primera maestría en línea en Economía Agrícola, del Colegio de Ciencias Agrícolas (CCA), aprobada por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) del Departamento de Estado en Puerto Rico y la Junta de Gobierno de la UPR.

Este logro posiciona al recinto mayagüezano de la UPR como la única institución de la Isla y el Caribe en contar con un currículo de educación a distancia en la importante disciplina de la Agricultura.

El currículo de 30 créditos, fue desarrollado por el doctor Julio César Hernández Correa, catedrático del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, adscrito a la Estación Experimental Agrícola (EEA), en colaboración con el Centro de Recursos para la Educación a Distancia (CREAD), que dirige el doctor José Ferrer López.

“Es un paso para la internacionalización de la Universidad de Puerto Rico y, principalmente, atender otros mercados como el latinoamericano y el de Estados Unidos hispano. En nuestro Departamento estamos bien contentos con que ya, por fin, veamos el resultado de todo el trabajo realizado para lograrlo”, indicó Hernández Correa.

El gobernador está esperanzado en la llegada de más fondos federales.

El catedrático e investigador del CCA relató que tras la encomienda del doctor Raúl E. Macchiavelli, decano y director de Ciencias Agrícolas, comenzó a desarrollar el proyecto hace cinco años, precisamente, a un mes de su llegada laboral al campus mayagüezano de la UPR.

Para ello, junto a la doctora Gladys González, como coinvestigadora, obtuvo una subvención de 150,000 dólares del National Institute of Food and Agriculture (NIFA), entidad del Departamento de Agricultura Federal (USDA), con la propuesta titulada Developing a High Quality Human Capital in Agrobusiness through Long Distance Education Program.

Asimismo, recibió otro apoyo de NIFA de 150,000 para la propuesta nombrada Consolidating Premier Master in Science Program in Agriculture Economics, cuyo investigador principal fue el doctor Alwin Jiménez, y Hernández Correa, el coinvestigador.

“Con esos dos proyectos, recibimos unos 300,000 dólares para desarrollar esta maestría, porque pudimos dedicar tiempo para preparar los materiales, grabar las clases, y contar con el apoyo de los asistentes de cátedra. Además de obtener equipos, principalmente computadoras y tablets, entre otros. Grabamos unas 250 clases y algunas de ellas ya están ubicadas en You Tube, porque son temas bien especializados que le interesan a mucho público, en su mayoría de Latinoamérica y Estados Unidos”, explicó.

Por su parte, el doctor Ferrer López, director de la División de Educación Continua y Profesional (DECEP) y de CREAD, indicó que se trata de un paso muy importante para el ámbito de la educación a distancia.

“Para nosotros en CREAD fue sumamente emocionante participar de este proyecto. La misión de nuestro Centro es impulsar que, en los procesos administrativos o académicos, tengamos cada vez más posibilidades de ofrecer estos cursos o estos grados completamente a distancia. Así que el doctor Hernández es uno de los precursores, dentro de nuestro Recinto, en lograr grados completos, en esta modalidad, a través de sus propuestas con fondos federales. Nuestro Centro apoya el desarrollo de materiales educativos de alta calidad. En el caso de la maestría de Economía Agrícola, surge como un proceso de ingeniería inversa, en el que decidimos establecer cuáles son los pasos dentro de lo que es el diseño curricular y la forma de desarrollar los materiales educativos. Luego de que están creados, y que se pueden ejecutar y facilitar, es que, entonces, se lleva a cabo la parte del manejo de documentos para que la Junta de Gobierno lo reconozca como grado, no como cursos individuales y que luego, cuente con el aval de la JIP. Ha sido un trabajo colaborativo muy emocionante”, indicó el director de CREAD, entidad que cuenta con el sello de Quality Matters, prestigiosa organización que avala las mejores prácticas en educación a distancia.

Esta maestría está principalmente dirigida a personas que hayan completado bachilleratos en Ciencias Agrícolas y Administración de Empresas.

“Esos son nuestros dos públicos. En Puerto Rico, pues en ese perfil, hay, aproximadamente 53 mil personas que tienen bachillerato en una de esas áreas, y no tienen maestría. Al ser educación en línea, podrían matricularse desde cualquier parte de la isla. Del mismo modo, pueden hacerlo los estudiantes internacionales. Ya nosotros hemos comenzado algunos cursos en esa modalidad y tuve una estudiante que se conectó desde el estado de Georgia”, destacó Hernández Correa.

“La calidad de lo que tenemos para ofrecer al público en general es muy superior, incluso más que lo que ofrece la mayoría de las universidades en línea de Estados Unidos. Sabemos que va a ser un éxito”, puntualizó.

Mientras, el doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR y el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, coincidieron en que se trata de un paso concreto hacia la agenda institucional de internacionalizar la oferta académica del mayor centro docente del país.

“Una vez más, el talento, conocimiento y compromiso de nuestra gran facultad nos permite hacer historia con esta maestría, con la que posicionamos a la Universidad de Puerto Rico a nivel global, en dos especialidades que son vitales para el bienestar de nuestras comunidades, la economía y la agricultura. Como principal centro docente y científico de la isla, la UPR es motor de transformación para nuestra sociedad, por lo que continuamos identificando áreas de oportunidad para presentar una oferta académica innovadora, que forme y capacite a las futuras generaciones para enfrentar los retos de sus tiempos. Destaco el trabajo del doctor Julio César Hernández Correa, y su equipo de trabajo, quienes hacen esta nueva maestría posible, garantizando en cada detalle del proceso la educación de excelencia que caracteriza a nuestra institución. ¡Enjorabuena!”, precisó el presidente Haddock.

“Celebramos con mucho júbilo este precedente histórico en la trayectoria centenaria de nuestra institución. Para nosotros, en el Colegio de Mayagüez, es muy especial que la primera maestría en línea del Recinto sea del Colegio de Ciencias Agrícolas, la facultad educativa pionera del RUM. Del mismo modo, realza el valor tan importante que tiene la agricultura para nuestro país. Esta será la primera de muchas iniciativas que amplían la misión educativa de la UPR. Felicito a los doctores Hernández Correa y Ferrer López, así como a todos los colaboradores en este importante proyecto”, dijo el Rector del RUM.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.