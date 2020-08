Veterinarios de Estados Unidos y Canadá podrán ofrecer servicios gratuitos en la isla

The Humane Society of the United States elogió en la mañana del miércoles a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, por la firma del Proyecto del Senado 1621 para establecer un nuevo mecanismo de licencias provisionales para permitir que los veterinarios con licencia de Estados Unidos y Canadá ofrezcan cirugías de esterilización y otros procedimientos veterinarios en comunidades desfavorecidas en la Isla.

El senador Miguel Romero presentó el proyecto de ley para abordar la prohibición de la práctica de la medicina veterinaria por parte de veterinarios de otros estados sin una licencia local. Los estatutos existentes no permitían las licencias temporales ni ningún otro mecanismo que hiciera factible que los médicos veterinarios de otros estados practicaran en la Isla.

Previo a la aprobación del Proyecto del Senado 1621, la ley que regía la práctica de la medicina veterinaria en Puerto Rico tenía un efecto negativo en el bienestar de los animales, ya que la isla no cuenta con suficientes prácticas veterinarias gratuitas y de bajo costo para realizar cirugías de esterilización, vacunación, así como otros procedimientos médicos para los cientos de miles de animales en las calles y albergues.

Luego de la devastación causada por los huracanes Irma y María, The Humane Society of the United States, junto con más de 25 organizaciones nacionales e internacionales, creó la iniciativa de esterilización y vacunación de alta calidad y alto volumen más grande y efectiva de la historia: Spayathon™ for Puerto Rico.

Desde 2018 esa iniciativa ha impactado a más de 53,000 animales que han recibido cirugías y vacunas gratuitas alrededor de la Isla. Estos esfuerzos han prevenido los nacimientos no deseados de más de 300,000 animales en tan solo el primer año.

Hasta el momento, el HSUS ha podido traer veterinarios estadounidenses especializados en procedimientos de esterilización de alta calidad y alto volumen gracias a una serie de órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora de Puerto Rico. Sin embargo, estas órdenes ejecutivas, si bien permitieron que Spayathon for Puerto Rico continuara, no abordaron las restricciones subyacentes que regulan la práctica de la medicina veterinaria.

“The Humane Society of the United States está comprometida a abordar la sobrepoblación de animales de compañía en Puerto Rico de manera sostenible. Si bien hemos podido esterilizar a más de 53,000 animales en dos años, y continuaremos nuestros esfuerzos en la isla en otras cuatro rondas de eventos, esta ley permitirá que otras organizaciones nacionales e internacionales vengan a la isla para realizar servicios veterinarios gratuitos “, dijo Tara Loller, directora sénior de campañas estratégicas para animales de compañía en el HSUS.

“El proyecto de ley también permite que HSUS continúe ofreciendo servicios veterinarios gratuitos en comunidades desatendidas alrededor de Puerto Rico”, dijo Loller.

Kitty Block, presidenta y directora ejecutiva de HSUS, aplaudió la decisión de la gobernadora y celebró que el Proyecto del Senado 1621 se convirtiera en ley: “Nuestro agradecimiento a la gobernadora Vázquez Garced por haber firmado este proyecto de ley que aumentará drásticamente el acceso a servicios veterinarios en la Isla.

Agradecemos también al senador Miguel Romero por tomar las medidas necesarias para presentar esta importante pieza legislativa que beneficiará a innumerables animales en los años venideros “.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.