Wanda Vázquez se reúne con sus abogados por posible acusación de los federales

La exgoberndora Wanda Vázquez Garced se reunió con sus abogados este jueves luego de que trascendiera que un colaborador de su campaña se declararía culpable a nivel federal por fraude electoral.

En medio de la reunión, para una posible defensa, los abogados de Vázquez Garced dijeron a Telenoticias que no dudan que vengan acusaciones federales en su contra.

"Las investigaciones aquí nadie sabe por donde van... yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito", dijo la exgobernadora.

“Si algo nos viene va a ser un caso técnico...lo vamos a litigar y lo vamos a ganar”, dijo el licenciado Luis Plaza a Telenoticias.

Más temprano, el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila, rechazó vínculo alguno con un banquero venezolano que supuestamente donó dinero a cambio de que se cambiaran las leyes bancarias del país.

“Yo he escuchado de un banquero venezolano que creo que es presidente de la junta de directores del banco Bank Credit. Y he escuchado varios rumores sobre ese venezolano. La contestación directa a tu pregunta es que yo no conozco a esa persona y nunca me he reunido con esa persona. Sí he escuchado rumores de ese banquero lo vienen siguiendo desde otras jurisdicciones y a conocimiento mío no aportó para nada (a la campaña)”, dijo Dávila en entrevista radial con NotiUno.

Dávila dijo desconocer además si alguna otra persona que trabajó y/o colaboró en la campaña se reunió con esa persona para recibir un donativo.

Dice estar sorprendido con señalamientos por corrupción de un donante de la campaña de la exgobernadora.