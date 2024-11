Claro adelanta la Navidad con nuevas ofertas

Claro inició hoy la temporada navideña presentando sus ofertas en servicio móvil y fijo entre las que se incluyen planes con y sin contrato, smartphones gratis, iPhone regalados, y el internet de fibra óptica con velocidades simétricas de hasta 1,000 megas. Además, la empresa ofrece variedad de accesorios para clientes nuevos y existentes como audífonos, relojes inteligentes, cargadores, cases y bocinas. También, opciones de productos Apple como iPads y MacBooks, así como tabletas Samsung.

“Ya comenzamos la Navidad en Claro, ofreciendo a nuestros clientes las mejores promociones y los equipos más buscados con planes ilimitados. Sabemos que todos tenemos múltiples ‘tú’, y en esta temporada, es esencial poder satisfacer todos esos roles en un solo lugar. Claro es La RED para cada tú, ayudándote a estar siempre conectado, sin importar el rol que asumas. Los invitamos a comenzar sus compras navideñas en cualquiera de nuestras localidades o a través de nuestra tienda en línea, con envío gratuito a sus hogares”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro, en un comunicadod e prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

¡Combina y ahorra con el ClaroFull más poderoso!

Combina y ahorra para obtener internet de fibra óptica con velocidad simétrica de 1,000 megas de download y 1,000 megas de upload, más iPhone 16 de 128 GB diseñado para Apple Intelligence, regalado, al adquirir el mejor plan móvil ilimitado, sin reducción de velocidad, por solo $139.99 al mes.

Por otro lado, puedes obtener internet de fibra óptica con velocidades de 200 megas de download y 200 megas de upload, y llevarte un Samsung S24 de 128 GB, o Iphone 15 de 128GB regalados, al adquirir el mejor plan ilimitado sin reducción de velocidad por $99.99 al mes.

¡Los más buscados regalados en Claro!

Clientes nuevos que porten su número de la competencia podrán llevarse el iPhone 16 de 128GB o el iPhone 16 Pro de 128 GB diseñados para Apple Intelligence, regalados, al hacer trade in de equipo elegible, luego de créditos garantizados. Además, al cambiarte a Claro obtendrás unos Apple AirPods 2nd Gen regalados al activar el mejor plan ilimitado, sin reducción de velocidad. También, están en oferta los modelos Samsung S24 de 128GB y S24 + de 128GB regalados, y recibes gratis el case para los celulares.

¡Cámbiate y adquiere equipos regalados!

Aprovecha el poder único del Galaxy AI al adquirir un Samsung Galaxy Z Flip6 regalado luego de crédito de $1,000 garantizados, o el Samsung Galaxy Z Fold6 por solo $23.33 al mes luego de crédito de $1,000 garantizados en 30 plazos. Con la compra de ambos equipos, te llevas un Silicone Case gratis. Requieren trade in de equipo y plan elegible.

¡Internet robusto y confiable para tu hogar!

Clientes nuevos podrán conectar su hogar activándose con la mejor oferta. Recibe 1,000 megas de download y 1,000 megas de upload de internet de fibra óptica por6 meses, por el precio de 300 megas, solo $59.99 al mes. Incluye telefonía ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos, módem incluido y, además, recibes gratis un Beacon Nokia Wifi Extender. Agrega el servicio de televisión con Clarotv+ en paquetes desde $19.99 plan Ultra Esencial.

¡Variedad de equipos gratis en planes de $35 al mes!

Los clientes podrán seleccionar su smartphone preferido entre la gran variedad de equipos gratis que Claro ofrece en el mejor plan ilimitado desde $35 al mes. Podrás escoger entre los siguientes modelos: Motorola G 5G 2023, Motorola EDGE 5G 2024, Samsung A15 5G y Samsung A25 5G.

¡Trae a toda la familia!

Clientes nuevos y existentes podrán adquirir 4 líneas en el plan Red Plus por solo $25 al mes cada una. En las 4 líneas puedes combinar servicio móvil con Internet on the Go y tabletas.

¡Conecta tu casa al mejor internet inalámbrico 5G!

Activa el servicio de internet inalámbrico en plan de solo $50 al mes que incluye telefonía y 250GB de datos ilimitados de alta velocidad, y si eres cliente Claro Full obtienes el doble de los datos. Esto con el modelo Franklin CG890 5G gratis.

Ofertas válidas del 12 al 26 de noviembre. Para más información llama a televentas al 1-833-642-5276, accede a la tienda en línea https://tienda.claropr.com o visita cualquiera de las localidades alrededor de la Isla.