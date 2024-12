Impacto Communications celebra 15 años de liderazgo y evolución en la industria publicitaria

La agencia puertorriqueña de publicidad y mercadeo Impacto Communications celebra su 15 aniversario como una de las agencias independientes líderes en este mercado, transformándose para adaptarse a los cambios de la industria y atender las necesidades de sus clientes con innovación y excelencia.

Fundada oficialmente en 2009 por los profesionales en mercadeo Manuel F. Matta Henríquez y Enrique J. Schettini Henríquez, quienes cuentan con más de 25 años de experiencia.

“En la industria de la publicidad, el servicio al cliente siempre ha sido nuestra prioridad, y en estos 15 años, ese enfoque nos ha destacado. Adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado no solo es importante, es esencial para brindar a nuestros clientes las mejores oportunidades. En Impacto Communications, hemos demostrado nuestra capacidad para anticiparnos a los cambios y convertir desafíos en logros" destacó Matta.

“Nuestro compromiso siempre ha sido maximizar los presupuestos y construir relaciones basadas en la confianza", señaló Schettini. “Durante estos 15 años, hemos apostado por el servicio que ofrecemos a todos nuestros clientes, así como por la creatividad y eficacia. Nuestra capacidad de innovar y adaptarnos a las tendencias y transformaciones del mercado nos permite optimizar los objetivos y resultados de nuestros clientes” añadió Schettini.

En la actualidad, Impacto cuenta con un equipo de 10 empleados, con la capacidad de expandir de acuerdo con el proyecto del cliente. La agencia ofrece un ecosistema integral de servicios de publicidad y mercadeo, que incluye consultoría, desarrollo de conceptos creativos, producción y planificación en medios tradicionales y digitales, manejo de redes sociales, relaciones públicas, diseño y desarrollo de páginas web, así como la ejecución de campañas promocionales, entre otros. En el marco de esta celebración, la agencia estrena un nuevo espacio en Miramar, diseñado para potenciar la creatividad y la colaboración en equipo.

A lo largo de estos años, Manuel y Enrique han manejado campañas para algunas de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, como Spider-Man, Marvel’s Avengers, Pixar’s Toy Story, The Lord of the Rings, Ghostbusters y Men in Black. Estas campañas han integrado todas las disciplinas de la publicidad, incluyendo medios tradicionales y digitales, promociones y relaciones públicas. También ha colaborado con producciones locales como Picando Alante, entre otras.

Impacto Communications continúa liderando estrategias publicitarias en la industria cinematográfica, mientras sigue expandiendo su portafolio de clientes para incluir sectores como salud y belleza, vinos y licores, energía renovable, almacenamiento de energía solar, instituciones financieras (cooperativas), servicios funerarios, venta al detal (retail), distribución y logística, almacenamiento, bienes raíces, construcción, entre otros.

Responsabilidad Social

El compromiso de la agencia trasciende el ámbito corporativo, destacándose por su dedicación a iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Ambos fundadores han liderado proyectos como jornadas de limpieza de playas y competencias de surf donde la inscripción se ha donado a entidades benéficas demostrando su responsabilidad social y hacia la conservación ambiental.

Actualmente, la agencia colabora activamente con el primer Museo de Historia Natural de Puerto Rico, una institución que presentará la riqueza de la historia natural de la isla, abarcando más de 150 millones de años de evolución y biodiversidad.

Para más información pueden visitar el portal https://impactocommunications.com/.