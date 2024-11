Johnny Méndez reacciona a expresiones de Leo Díaz

El recién nombrado presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, minimizó este viernes las expresiones que el analista político Leo Díaz hizo contra su nombramiento el jueves en el programa Primera Pregunta, por Telemundo.

Para Díaz, la decisión de la gobernadora electa, Jenniffer González, de escoger a Méndez para dirigir ese cuerpo legislativo fue una “vergüenza” y un “grave error”.

“Esta es la misma persona que dijo que no conocía a Oscar Santamaría. Oscar Santamaría le daba miles de dólares a él en contribuciones, de donativos, y él a su vez le daba contratos. Lo nombró a juntas importantes de gobierno. Dice que no sabe quién se lo recomendó. Es capaz de mentir de esa manera. Anticipo aquí escándalos en esa Cámara de Johnny Méndez", aseguró Díaz.

Méndez, por su parte, aseguró que no había escuchado las declaraciones del analista, pero que fue alertado sobre las mismas.

“Yo no tengo ninguna diferencia con Leo Díaz. No sé qué le pasa conmigo, pero yo eso no lo miro. Yo estoy enfocado en lo que yo tengo que hacer y yo sigo pa’ adelante. Yo sencillamente las cosas las tomo de quien venga y sencillamente yo tengo mi mente y mi espíritu en paz, y lo que busco es mantener esa paz para obtener resultados positivos para el pueblo”, contestó el representante PNP en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Yo todo lo negativo lo echo a un lado. Busco solamente lo positivo y busco estar en la paz de Dios. Cada cual dice cosas que no son, sencillamente yo estoy enfocado. No pierdo tiempo con esas cosas”, añadió.

