A pesar de calificar la delegación congresional como un “embeleco”, Elizabeth Torres no renunciará

La cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres, aseguró este viernes ser la única de los seis delegados congresionales que trabaja por la estadidad y que no renunciará a su cargo, luego de solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi que disolviera el organismo.

Torres entregó su informe de 204 páginas el pasado miércoles, en el que detalla sus labores y actividades para adelantar la estadidad para Puerto Rico. En dicho informe, calificó la delegación como un "embeleco" y dijo que "no existe en ley nada que justifique nuestra existencia ni el gasto que, mantenerla por tres años, conlleva."

En entrevista radial con WKAQ 580 AM, la delegada alegó que sus compañeros en Washington “están adelantando sus intereses a través de la delegación.”

Sobre Melinda Romero, quienes se han criticado públicamente, alegó que “no hace nada".

"Melinda se fue de viaje y no supimos de ella por un mes, cuando era a ella a quien le tocaba hacer las reuniones, las agendas, no se comunicó con nosotros, no nos dijo nada. Ella está quejándose porque el dinero no le da.”, expresó.

Denuncian que no detalló en su informe reuniones con congresistas.

“Esta ley fatula, lo único que dice claro es que hay que rendir un informe cada 90 días. ¿Dónde esta el informe de la delegada congresional Melinda Romero al día de hoy? Esto es corrupción legal.”, añadió.

La delegada criticó también el informe sometido por Roberto Lefranc y el exgobernador, Ricardo Rosselló.

"¿Por qué cuando vemos el informe de Lefranc Fortuño y el de Ricardo Rosselló, el gobernador le echa loas a un informe que lo que revela es que ha habido actividades políticas? O sea, Lefranc va a actividades del partido y las pone como actividades de la estadidad, y para él eso está bien. Para mí eso es un robo de dinero.”, criticó.

Según alegó, un hombre -a favor de la independencia de Puerto Rico- la increpó.

Sobre por qué no renuncia a su cargo, dijo que: "¿Ustedes han evaluado que sucedería si yo saliera de la delegación? Tienen que sacar otra vez cerca de un millón de dólares para llevar a cabo una elección para coger a un monigote del partido para que trabaje para el partido. Esta delegación no trabaja para la estadidad.”

Torres insistió en que el Partido Nuevo Progresista (PNP) es capaz de "fabricarle un caso" con tal de sacarla de su posición.

“Cuando tienes una amenaza de tu propio partido, que está dispuesta a decir la verdad por encima de cualquier otra cosa, el partido se moviliza y empiezan a comunicarse entre ellos y a llevar unas líneas en los medios. Para estar en este partido, tú solo tienes que ver y callar. Tu no puedes decir la verdad.”, alegó.