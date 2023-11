Agricultura detiene venta de producto derivado de la leche

El Departamento de Agricultura (DA), anunció este lunes el retiro inmediato del mercado del producto NELA, Batey y Selectos, por su venta ilegal en Puerto Rico, tras no cumplir con los estándares de distribución y comercialización.

“Esta acción la llevamos a cabo en estricto cumplimiento con las regulaciones y normativas para la venta y distribución de alimentos en Puerto Rico. Es nuestro compromiso garantizar la calidad y seguridad de todos los alimentos. La salud y el bienestar de nuestra gente es prioridad”, indicó el secretario del DA, Ramón González Beiró en declaraciones escritas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Tras una visita rutinaria por parte de los inspectores de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), agencia adscrita del Departamento, se encontró la venta ilegal de productos derivados de la leche, como la marca NELA, marca Batey y marca Selectos.

Según Agricultura, la marca NELA no cumple con la regulación de etiqueta y no tiene licencia para importar. Además, contiene aceites y leche en polvo que parece leche condensada, estos no provienen de la leche natural y se le conoce como “filled milk”, sustituto de la leche que se le añade derivados.

Por otro lado, la detención de la marca Batey y la marca Selectos se produjo por no tener etiqueta aprobada para importación y venta. Al igual que, no tenían licencia expedida por la ORIL.