Brian Afanador cae en su primer juego de París 2024

El tenimesista Brian Afanador Pérez cayó este domingo en su primer partido de los Juegos Olímpicos París 2024 en el pabellón 4 de París Sur Arena.

El triple olímpico se enfrentó a Yun-Ju Lin de China Taipéi. El oriental de 22 años dominó 4-1.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Definitivamente ha agarrado mucha más experiencia. En este escenario es la tercera ocasión, ya no es tan sorprendente. Siempre es emocionante, pero no tan sorprendente. Yo creo que definitivamente venimos a ganar. Ya no hay que hacer ajustes. Venimos a competir, a jugar. A darlo todo. A ganar. No hay otra mentalidad”, dijo el entrenador y padre, Eladio Afanador, sobre las expectativas del tenimesista para el encuentro.

El tenis de mesa debutó en los Juegos Olímpicos como deporte con medallas en Seúl 1988. Nunca se disputó en las Olimpiadas como deporte de demostración, lo que el Comité Olímpico Internacional solía exigir a los nuevos deportes en ese entonces.

En Puerto Rico, el tenis de mesa debutó en el programa olímpico en Río de Janeiro 2016 con Adriana Díaz y Brian Afanador. En Tokio 2020 se hizo historia nuevamente. Esta vez, con la participación de tres miembros de una familia: los primos Brian Afanador junto a las hermanas Adriana y Melanie Díaz.

París 2024 será recordado por ser tres raquetas las que representan los colores patrios con el debut de González Negrón y contar con la madurez de Díaz González y Afanador Pérez.