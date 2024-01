Culpables en todos los cargos Tata Charbonier y su esposo

El jurado en el juicio por corrupción pública contra la exrepresentante María "Tata" Charbonier, y su esposo, Orlando Montes, emitió este viernes un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.

La jueza Silvia Carreño Coll permitió que ambos queden en libertad hasta la vista de sentencia, que fue señalada para el 10 de abril, a las 10:00 a.m.

El licenciando Francisco Rebollo, abogado de defensa, adelantó a su salida del tribunal federal que apelarán el veredicto.

Por su parte, Charbonier se limitó a decir que "esta es la democracia en la que vivimos".

Estos son los cargos:

1 - Conspiración - CULPABLES

2 - Robo de fondos federales - CULPABLES

3 - Soborno - CULPABLES

4 - Recibir comisiones ilegales - CULPABLES

5 al 10 - Seis (6) cargos de fraude electrónico -CULPABLES

11 al 12 - Dos (2) cargos de lavado de dinero - CULPABLES

13 - Obstrucción a la justicia (solo para Charbonier) - CULPABLE

RESUMEN DEL CASO:

DÍA 1:

Seleccionan al jurado, compuesto de nueve mujeres y tres hombres. También fueron elegidos dos hombres y dos mujeres como jurados alternos.

DÍA 2:

En el segundo día del juicio, la fiscal Kathryn Fifield dijo que luego de un allanamiento de las autoridades federales, el esposo de la exlegisladora Orlando Montes Rivera, quien también está acusado, enterró un recipiente con dinero.

Según la fiscal, Montes Rivera habría ido a la casa de la exdirectora de la oficina de Charbonier, Sheila Mangual, para esconder el recipiente entre unos arbustos, en el patio de la residencia.

Narró cómo el esposo de la exrepresentante supuestamente escondió dinero en un termo.

DÍA 3:

Como parte de la lista de testigos, se sentó en el banquillo Belinda Soars, una funcionaria federal que realizó el análisis financiero del caso.

Soars estudió los cambios de cheque, retiros y depósitos entre la exlegisladora y su exasistente, Frances Acevedo Ceballos, quien se declaró culpable.

Contable forense analizó los depósitos, cambios de cheques y transferencias.

DÍA 4:

Charbonier llegó sonriente al Tribunal Federal hasta que un comunicador cuestionó sus creencias religiosas.

Ese día, testificó, Roxanna Sifre, pareja del alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado. Sifre fue empleada de Charbonier, asignada en destaque en el 2017 y renunció en 2020. Declaró que tenía amistad con Frances Acevedo -fueron compañeras cuando ambas trabajaban para Charbonier- y que en ocasiones hacían diligencias juntas. Además, dijo que, en un día de cobro, después de ir al banco, vio como Acevedo echaba un sobre gordo en la cartera de la exrepresentante.

Declaró que en una ocasión vio a Frances Acevedo echar un sobre con dinero en la cartera de la exrepresentante.

DÍA 5:

Declara el director de auditoría de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Héctor Blaudell Viera, quien dijo que Charbonier no reportó ningún ingreso durante la época en las que habría realizado los esquemas de corrupción. En informes financieros validados por el auditor se presentaron ingresos -desde 2015 a 2019- que entraron a la familia de la exrepresentante, al igual que sus deudas, ascendientes a $242 mil.

No hay reportes de ingresos que le habrían obtenido en el alegado esquema de corrupción.

DÍA 6:

Fiscalía federal presenta mensajes de textos que incriminan a la exlegisladora.

Un agente reveló, además, que fue el exdirector de la oficina de Charbonier, Jonathan Alemán, quien alertó a las autoridades y que la investigación inició en febrero de 2020. El primer incidente habría ocurrido el 8 de abril de 2018.

Fiscalía federal hace detallado análisis de las transacciones.

DÍA 7:

Suspenden el juicio hasta enero debido a que la jueza Silvia Carreño Coll se le presentó una situación de salud.

Jueza tendrá que ausentarse varios días, debido a un percance de salud.

DÍA 8:

Se reanuda el juico con el contrainterrogatorio al agente del FBI, Andrew Waltz. El agente admitió que nunca recibió informes de Ética de Charbonier, que indicaban que recibió $1,500 bisemanales procedentes de un primo para cuidar a su tía. Waltz admitió, además, que la agencia federal proveyó en dos ocasiones los $1,500 a la recepcionista Frances Acevedo para que la legisladora recibiera el dinero.

El juicio contra la exrepresentante podría culminar esta semana.

DÍA 9:

Testifica el agente del FBI, Miguel Rodríguez Luciano, quien estuvo a cargo de las grabaciones e intervenciones telefónicas durante la investigación. En una de las llamadas entre el director de la oficina, Jonathan Alemán y la recepcionista, quien se declaró culpable, Frances Acevedo, se escucha a esta última decir: “Cobramos hoy. Tengo que ir a sacar los chavos de esa señora”.

En otra llamada, entre Acevedo y la hija de Charbonier, en la que discutían problemas de presupuesto en la oficina, Acevedo dijo: “Uno de los sueldos más altos es el mío, pero es porque yo le doy a tu mai el dinero”.

"Tengo que ir a sacar los chavos de esa señora", se escucha decir a Frances Acevedo.

DÍA 10:

Testifica el agente del FBI, Juan Carlos López, quien aseguró que Charbonier le admitió que había borrado material de su celular por que “así lo hacía siempre”. Además, el ministerio público presentó otra grabación entre Frances Acevedo y Jonathan Alemán para probar que la exlegisladora sabía de la investigación en su contra.

“Jonathan, yo no puedo dormir. Me he fumado una caja de cigarrillos”, se escucha decir Acevedo.

“¿Lo sabe?”, pregunta Alemán.

Acevedo contesta: “Claro que sí, por eso yo te estaba diciendo estas cosas”.

Ese día, fiscalía y defensa entregaron su caso.

DÍA 11:

Fiscalía federal y defensa presentan argumentos finales.

La exrepresentante dijo estar complacida con el proceso.

DÍA 12:

Jurado encuentra culpables en todos los cargos a Tata Charbonier y su esposo Orlando Montes.