“El primer día sin ti”: madre de Eddie Caraballo publica desgarrador mensaje

En medio del profundo dolor, Dyhalmaris Hernández Torres, madre de Eddie Caraballo Hernández, el joven que fue declarado con muerte cerebral tras el aparatoso accidente de tránsito en Mayagüez, compartió un emotivo mensaje en el que narró el "primer día sin ti".

"Hoy me tocó levantarme. He intentado responder todas las muestras de solidaridad y amor, ni te imaginas cuantos mensajes. Que mucho te aman mi niño", lee el inicio del escrito a través de la red social Facebook.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Hoy fui a donde ninguna madre quiere llegar. Me tocó escoger la funeraria, la caja donde tu cuerpo descansará. También me tocó ir al cementerio y ya sabes quien se ocupó de escogerlo, tu tío amado, Tío Wil. Mi cuerpo se iba llenando de dolor. Se tensó todo mi ser. Sentí que me faltaba respiración. Volví a acudir a nuestro refugio, Dios. Me sentí aliviada", añadió.

Caraballo Hernández, conocido como "Didy" por sus allegados, resultó herido de gravedad en el accidente ocurrido la mañana del jueves, en el que también perdieron la vida dos jóvenes que eran sus amigos. Desde entonces, su familia, amigos y comunidad se han mantenido unidos en oración y apoyo.

"Hoy te compramos tu último atuendo. Las nenas me ayudaron, tu primo amado nos confirmó cuál elegir. Te cuento que el de arriba siempre manda sus ángeles. En el trayecto de comprar la ropa me envió dos mujeres extraordinarias para abrazarme. Sé que las llevó allí para mi. Una desde su experiencia me dio aliento y ambas con sus abrazos me fortalecieron", agregó la mujer.

El abogado del conductor ofreció su versión.

Hernández Torres finalizó la publicación pidiéndole que le diga "al de arriba" que les dé una dosis mayor de consuelo. Además, agradeció por el apoyo que ha recibido en medio del dolor.

"Hoy doy gracias porque en medio de este dolor me he sentido acompañada y cuidada. Ya sabes cómo son los Torres Hernández y los Hernández Colón no nos han soltado. Hasta las flores te han coordinado. Y ni te imaginas todo lo que ha hecho nuestra segunda familia, nuestra iglesia para acompañarnos", escribió.

Directora de organización resalta la decisión de la familia para donar sus órganos.

EL ACCIDENTE

Las otras víctimas fatales fueron identificadas como José Rivera Rivera y Josué Rodríguez Arroyo.

Sobre el accidente, según la investigación de la Policía, el conductor de un Ford Mustang 2023, identificado como José Enrique Martínez Rivera, de 21 años y quien es estudiante ingeniería del RUM, presuntamente viajaba a exceso de velocidad, cuando perdió el control del volante e impactó un poste.

Dice que los fallecidos "eran amigos de muchos años".

El conductor resultó ileso y se negó a realizarse la prueba de alcohol en la sangre. Fue detenido y posteriormente, se le hizo la prueba en un hospital. El licenciado Pablo Colón confirmó a Telenoticias que representará al joven.

"Es algo catastrófico", dijo el joven en la tarde, al salir del cuartel y confirmó que los fallecidos eran sus amigos "hace "de muchos años".

El abogado del conductor ofreció su versión.