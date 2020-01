Email confirma versión de destituida secretaria de la Familia

Un correo electrónico que Telenoticias obtuvo en exclusiva evidencia que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, le solicitó a la entonces Secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, que revierta su determinación de suspender a la administradora de ADSEF, Surima Quiñones.

Según alegó Pabón Battle, la notificación que le hizo Andújar a la funcionaria fue inoficiosa porque supuestamente adolecía de las advertencias requeridas y de “atender la veracidad de la información recibida”.

“Se debe dar por no puesta y es preciso revierta su determinación de suspensión sumaria hasta tanto se culmine la investigación administrativa”, escribió Batlle.

“Agradeceré informe a la licenciada Quiñones que puede continuar ejerciendo sus funciones, de inmediato y de manera retroactiva al momento en que fue notificada de su determinación”, añadió, al tiempo que solicitó que la secretaria consulte con él cualquier otra acción de personal relacionada a la administradora de ADSEF o de cualquier organismo dentro del departamento.

Batlle culminó citando a la secretaria a una reunión en su oficina para las 10:00 a.m. del lunes 20 de enero. Sin embargo, Andújar fue destituida el domingo, cuando la gobernadora Wanda Vázquez anunció, además, el despido del Secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.

Poco antes de anunciarse la salida, Andújar había confirmado que había suspendido a Quiñones como medida cautelar debido a una querella que recibió el Departamento. Posteriormente, se supo que la denuncia apuntaba a que la funcionaria entregaba suministros a políticos para que éstos fueran quienes los repartieran a los refugiados en el suroeste.

Ayer jueves, en entrevista exclusiva con Telenoticias, la gobernadora Wanda Vázquez negó que su decisión haya estado motivada por la sanción contra Quiñones y alegó desconocer que el secretario de la gobernación le hubiese pedido a Andújar que levantara la sanción.

“Es que yo no puedo responder por eso, porque yo no sé la certeza de esa expresión porque esa conversación conmigo no fue”, dijo Vázquez.

“No creo que el secretario le haya dicho eso”, añadió.

Vázquez indicó además que Quiñones sigue suspendida bajo la administración del nuevo secretario, Eddie García Fuentes, lo que contradice entonces lo que sostuvo Pabón Batlle en su carta a Andújar al alegar que la determinación fue inoficiosa.

La gobernadora dijo que destituyó a la secretaria porque en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se le solicitó una información relacionada a los suministros que se le entregarían a los damnificados y la funcionaria no la tenía.

Aquí la carta:

