“Hay que evaluarla como yo estoy evaluando a todos los nominados” Dalmau sobre designada secretaria de Educación

El presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago fue cuestionado por periodistas este viernes, sobre la preparación académica de la legisladora municipal y portavoz alterna de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) de la Legislatura Municipal de Bayamón, doctora Magaly Rivera, nominada por el gobernador Pedro Pierluisi como secretaria del Departamento de Educación (DE).

“Esa señora tiene preparación académica, estuvo en el Departamento (de Educación), fue directora regional… O la nombra por razones políticas”, dijo Dalmau.

Te podría interesar: Pierluisi designa otro secretario interino para el Departamento de Educación

“O la nombra porque es la líder de los estadistas en el Departamento de Educación. Esas son las razones que hay que preguntarle a él”, insistió Dalmau.

Cuestionado sobre si esas razones políticas son suficientes para descalificarla, Dalmau Santiago contestó que, “No. Hay que evaluarla como yo estoy evaluando a todos los nominados”.

Presidente del Senado insiste en que antes de atender el nominación de Magaly Rivera el Gobernador debe nombrar a un secretario interino o acudirá al tribunal.

“En el caso de Jesús González, en el Artículo 172 y 173 disponen cómo se va a escoger al sucesor, cuando la Ley orgánica del Departamento de Educación no tiene orden sucesoral, nosotros entendemos que tiene que pasar por el Senado. Se nos envíe una carta informando el nombramiento y la rechazamos. Y antes de rechazarlo hablé con el gobernador y le dije (que) no tengo los votos. Y él dice, yo no tengo que pasar por la confirmación del Senado. Y yo, bueno, el Código Político dispone que si. Y él me contesta que no quiere dejar al Departamento de Educación sin un líder, pues nombre a otro y lo vemos rápidamente porque es un interino mediante una resolución. Pero al no hacerlo, el Senado actúa y lo rechaza”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

“Ahora estamos pidiendo que reflexione, retire ese nombramiento y nombre a otro de alguna u otra de un secretario auxiliar en lo que atendemos el nombramiento que él ha anunciado, pero que todavía no ha sido radicado en Secretaría (del Senado)”, añadió.

Lee aquí: Dalmau sobre nominada a Educación: “Si la plaza la tiene que ocupar un político, pues empezamos mal”

Dalmau Santiago dijo el jueves, que el hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia haya nominado a la doctora Magaly Rivera Rivera, como secretaria del Departamento de Educación (DE) no resuelve del todo el problema.

El presidente senatorial aseguró que solo ha recibido una llamada del gobernador y un aviso de correo electrónico sobre la designación de Rivera Rivera, pero no dio información sobre la salida de Jesús González Cruz como secretario interino de esa agencia gubernamental, tras ser rechazado por la Cámara Alta.

“Yo creo que debe preocuparle al país el hecho que de tantos buenos educadores que tiene el Departamento de Educación, sin saber, porque no quiero evaluar la nominada hasta tanto en cuanto la pueda evaluar, pero, si la reseña es que la plaza del Departamento de Educación tiene que ocuparla un político, pues empezamos mal, otra vez”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.