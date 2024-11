Juan Dalmau: “Somos la segunda fuerza política del país”

El candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, catalogó como "histórica" la gesta de la denominada Alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), tras obtener preliminarmente el segundo lugar en la carrera por la Fortaleza en estas elecciones.

“Nosotros triunfamos redibujamos la historia del país en el día de hoy…Somos la segunda fuerza política del país”, dijo.

“¿Cuando se hubiese pensado que un candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, en representación de una alianza de país iba a romperle el espinazo al bipartidismo en Puerto Rico?”, preguntó al reclamar la victoria de la Alianza por sobre una intensa campaña centrada en los riesgos y peligros que una victoria de un partido independentista supuestamente representa para la isla.

"Hasta que no se cuente el último voto, aquí nadie puede reclamar una victoria".

Dalmau aseguró que el proceso que condujo al PIP y a la Alianza “a esta victoria electoral” fue uno que no se inició con esta campaña electoral sino uno que viene “construyéndose por mucho tiempo”.

“Esta ha sido una construcción de conciencia del país, en donde en las pasadas elecciones 14% apoyaron mi candidatura y 14% apoyaron la candidatura de Victoria Ciudadana. De repente, un 28% decidió construir un país nuevo. Y hoy, no solo logramos el apoyo de esas dos fuerzas políticas, sino que muchos populares y estadistas me dieron la confianza”, dijo el líder independentista.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, candidata reelecta por el PIP, señaló que “lo que estamos viviendo hoy es algo histórico”, refiriéndose al triunfo del PIP como la segunda fuerza política del país.

"Este es el inicio de una transformación gloriosa de nuestro país... vamos por más". Mira el mensaje completo aquí.

Santiago anticipó que la Alianza podría alcanzar mayores logros electorales con la elección de varios de sus candidatos a distintos puestos electivos, como se dio con el caso de la abogada Adriana Gutiérrez, quien resultó electa como representante por el Distrito 4 de San Juan por el PIP.

No obstante la diferencia en votos entre Dalmau y la candidata del PNP, la comisionada residente Jenniffer González, el líder piopilo no reconoció que ella fuera la ganadora de la contienda política, sino que reiteró que no hay resultados finales hasta que se cuente el último voto emitido.