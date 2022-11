Pierluisi explica por qué solo los empleados públicos recibirán bono

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia alegó el martes, que todo el país se benefició con la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, razón por la cual el sobrante en recaudos se repartió entre los empleados públicos, en vez de dar beneficios contributivos al resto de los ciudadanos.

“No pierdan de vista que el Plan de Ajuste benefició a todo el pueblo de Puerto Rico. Ahora tienen un gobierno que está en una situación fiscal excelente. Ya no tenemos recortes, ya no tenemos la pesadilla del pasado. Pero los funcionarios públicos, los servidores públicos sí merecían esa bonificación, porque por muchos años no se les aumentó la paga. Tampoco se reclutó personal y tenían exceso de trabajo y estaban mal pagos. Así que vino bien esa bonificación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia reiteró que en los 11,360 dólares que recibirán en particular los empleados afiliados a Servidores Públicos Unidos (SPU), responde a una decisión correcta del sindicato de negociar con la Junta de Control Fiscal.

“Es que el liderato de esa unión en particular actuó correctamente, velando por los intereses de sus afiliados, de sus miembros. Y ahora, pues, lo que ha surgido es el resultado del apoyo que le dio al plan de ajuste en aquel entonces. Eso ya el plan de ajuste proveía que podían haber bonificaciones para los empleados y la Junta llegó a un acuerdo con esa unión en particular. Esto se hace en los procesos de quiebra para concederle primero negociar un nuevo convenio colectivo y segundo, conceder estas bonificaciones que están sujetas de que haya un superávit y que se rebase una cantidad en particular en el mismo año”, expresó.

Mencionó que, en el caso de las corporaciones públicas, cada una de ellas, si pueden cumplir con su Plan de Ajuste de la Deuda, pueden incluir bonificaciones para sus empleados si logran sobrantes en sus presupuestos.

“Pero en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica lo que estamos velando es que se honren todas las pensiones como parte de cualquier plan de restructuración. También, estamos velando porque la reducción de la deuda sea sustancial y que no conlleve un cargo excesivo o innecesario en la factura de luz”, explicó el gobernador sobre el proceso de restructuración de la deuda de la AEE que según la jueza federal Laura Taylor Swain, debe tener un plan presentado al tribunal en el mes de diciembre por la Junta de Control Fiscal.