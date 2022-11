En conversaciones los términos y condiciones para la permanencia de LUMA

El gobernador Pedro Pierluisi admitió este martes que está en conversaciones sobre los términos y condiciones para la permanencia del consorcio LUMA Energy, que administra el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

“El 1 de diciembre, LUMA va a estar a cargo de la red eléctrica en Puerto Rico. Hay unas conversaciones en curso, por no decir negociaciones, pero lo que todos tienen que entender es que yo no puedo apagar el sistema eléctrico en Puerto Rico el 1 de diciembre. Aquí no queremos un apagón general. O sea, aquí está a cargo de la red eléctrica LUMA. O sea que LUMA va a seguir a cargo el 1 de diciembre", sostuvo el gobernador.

"Espero que cada vez más, brindando un mejor servicio a nuestro pueblo", dijo Pierluisi.

“Esto es bien importante, que esos que están con esta agenda de cancelar contrato de LUMA, es una locura. LUMA está a cargo ahora mismo de más de 40 proyectos de reconstrucción de nuestra red eléctrica. La solución para que aquí no haya apagones precisamente, es reconstruir esa red eléctrica, mejorar nuestras plantas generatrices. Y LUMA tiene un rol clave en eso. Si aquí uno viene y cambia a LUMA de un día para otro, toda esa reconstrucción se atrasa. No es lo mismo tener a LUMA con la expectativa de estar a largo plazo en Puerto Rico que tenerla a la salida. A la salida quienes vamos a salir trasquilado, somos todos nosotros, las puertorriqueñas y los puertorriqueños”, añadió.

Cuestionado sobre si, en efecto, hay unas negociaciones con los directivos del consorcio, para que se extienda el contrato suplementario, porque no ha culminado el proceso de restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Pierluisi Urrutia contestó: “Yo no voy a entrar en concreto en esos detalles”.

Por otro lado, a preguntas sobre si las condiciones con LUMA incluyen la salida de la alta gerencia (en este caso Wayne Stensby), el gobernador expresó que: “Yo hice unas exigencias en el pasado, sí o sí. O sea, en términos generales, que yo dije, tienen que priorizar el mantenimiento de vegetación en las líneas principales de transmisión. Pedí que hicieran cambios en su gerencia y también he pedido que aumenten el personal permanente que tienen en el campo."

El representante Luis Raúl Torres dijo que el director de la AEE tendría que responder si no hay conflicto de interés.