Pugna entre AEE y Puma Energy provocaría relevos de carga

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortíz, le pidió el sábado a la empresa PUMA Energy que permita el suplido de diésel para la Central San Juan, porque de lo contrario, habría que comenzar con los apagones selectivos ante las salidas por mantenimiento de varias centrales generatrices.

“(El pasado) lunes a martes tuvimos que apagar la Unidad número 6 de esta central por falta de combustible, para alargar el tiempo de operación de la unidad número 5. De no haberse resuelto aquella situación en aquel momento, hubiésemos caído en una deficiencia de generación, con la consecuencia directa de los relevos de carga”, dijo Colón Ortiz en una conferencia de prensa en la Central San Juan en Puerto Nuevo.

“Nosotros habíamos indicado, que íbamos a entrar en un proceso de reparaciones de varias unidades que iba a requerir que varias unidades entraran y salieran de servicio consistentemente. Nosotros no tenemos disponibles todas las unidades para suplir la electricidad en todo momento. Si encima de eso, las unidades que se supone estén en servicio, no pueden estar por falta de combustible, eso nos crea una situación no contemplada que nos pone en una situación susceptible a relevos de carga y nosotros no vamos a permitir eso”, añadió.

El pasado mes de octubre, Colón Ortiz anunció la salida por mantenimiento de Ecoeléctrica en Peñuelas en distintas fechas en noviembre y diciembre. De otra parte, la unidad 4 de la Central Palo Seco en Toa Baja, comenzará mantenimiento por 6 semanas en el mes de diciembre. Se supone que la unidad 6 de la Central de Costa Sur en Guayanilla retorne a servicio a finales de diciembre 2021. En enero 17 le toca el mantenimiento a la unidad 5 de la Central San Juan por 16 semanas. Asimismo, la unidad 1 de AES en Guayama saldrá a mantenimiento mayor programado desde el 15 de enero al 21 de febrero de 2022.

La AEE y PUMA Energy están en esta controversia, porque la empresa perdió el contrato de $265 millones para suplir diésel a la corporación pública. PUMA Energy si mantiene el negocio con $605 millones para proveer el Bunker C.

La situación tenía detenido el proceso de transferencia en la Central de San Juan.

Los muelles alternos que tiene la AEE para recibir el diésel por el momento no están disponibles hasta mediados de diciembre. Por lo tanto, la única facilidad disponible para esa operación es el Cataño Oil Dock, que es administrado por un grupo de empresas, entre otras, PUMA Energy y Best Petroleum. Novum, empresa que obtuvo el contrato para llevar diésel a la AEE, contrató con Best Petroleum el uso de las facilidades para suplir el combustible. Sin embargo, hay una válvula, que tiene que cerrarse para que el combustible llegue a la Central San Juan. La empresa PUMA Energy alega es dueña de esa válvula y no accedió a cerrarla. La empresa puso como condición para cerrar la válvula, que se le otorgara un contrato por un año para llevar diésel a otras facilidades de la AEE, lo que fue rechazado por la corporación pública.

El conflicto fue llevado en la tarde del viernes al Tribunal Superior de San Juan, donde el juez Anthony Cuevas Ramos ordenó a PUMA Energy permitir a la AEE recibir el combustible, en lo que se lleva a cabo una vista el próximo viernes para resolver la controversia.

Completan transferencia de combustible en la Central de San Juan

“Puma Pipeline está claramente etiquetado como propiedad exclusiva de Puma y está totalmente mantenido, administrado y operado por Puma Energy. Representantes de la AEE accedieron a las tuberías y válvulas propiedad de Puma para suministrar el producto de Novum a la AEE sin el consentimiento de Puma. Para mantener la seguridad e integridad de las instalaciones, el personal de Puma estuvo presente y facilitó un suministro de energía ininterrumpido durante el fin de semana de Acción de Gracias. Esta no es una solución a largo plazo si se quiere mantener la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones”, dijo el gerente general de PUMA Energy, Mario Sierra en declaraciones escritas.

“Nosotros no estamos en controversia sobre de quién es X o Y válvula. Lo que nosotros queremos, es que el combustible que tenemos en el barco y que fue comprado a la compañía Novum, y ellos a su vez contrataron a uno de los socios del Cataño Oil Dock para poder transferir el combustible a nuestras facilidades, que se le permita”, sostuvo Colón Ortiz.

“Esto es un asunto de sensatez y de seguridad energética. Nosotros entendemos que no estamos ocasionando ningún daño a terceros con esta operación. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación de la gerencia de PUMA de que esa operación conlleve algún tipo de riesgo o que le impida de alguna manera, algún tipo de operación a su negocio”, añadió.

“Nosotros seguimos siendo socios de negocios. Ellos todavía tienen el contrato más grande de sobre 600 millones. Hemos sido socios como cliente-suplidor por muchos años. Entendemos que no hay razón para estar en esta controversia”, expresó.

Colón Ortiz anticipó que, de no prevalecer en el Tribunal de Primera Instancia, apelará el fallo adverso.