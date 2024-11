Sorprendido Jiménez con los resultados; barre el piso con Dalmau y JGo

El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, dijo estar sorprendido con los resultados que obtuvo en la carrera por la silla en La Fortaleza, al ocupar el último lugar con un 6.63%.

En total, el alcalde de San Sebastián obtuvo -al momento de esta publicación- 73,613 votos. Presiona aquí para ver los resultados preliminares.

“Los resultados fueron mucho más bajos de lo que nosotros esperábamos anteriormente, de las proyecciones que teníamos. No obstante, me siento en paz y me siento bien contento de haber logrado lo que Dios puso en mi corazón como hace dos años atrás”, expresó Jiménez.

“Me sorprenden mucho [los resultados]. Yo creía que Puerto Rico había un pueblo conservador cristiano que atesoraba todas las propuestas que hemos hecho. Sí creía que ese pueblo conservador iba a abrazar esa visión de gobierno”, añadió.

Para el presidente de Proyecto Dignidad, el perdedor en estas elecciones no lo fue su partido, sino el pueblo de Puerto Rico. Además, barrió el piso contra su oponentes, Juan Dalmau de la Alianza y Jeniffer González del Partido Nuevo Progresista, quien se perfila como la ganadora tras mantener ventaja sólida de 39%.

“El que diga ser cristiano que le prestó el voto a Dalmau, tiene que ir a hacer una conversión de verdad. La filosofía de Dalmau es todo lo contrario a lo que nosotros creemos. La filosofía de Dalmau, yo no sé cómo tiene un 30 y pico de porciento. Cuando tú ves el programa de gobierno, destruiría totalmente la economía de Puerto Rico. Dalmau, cada vez que hablaba, hablaba cosas contrarias al plan de gobierno, y la gente como si nada. Le quitaba libertades al ser humano", sostuvo.

“En el caso de Jenniffer, la que escogió el pueblo de Puerto Rico. Jenniffer fue la protagonista de la quiebra de Puerto Rico. Fue la promotora junto a Thomas Rivera y Luis Fortuño del déficit más alto en la historia de Puerto Rico, de la emisión de deuda más alta de Puerto Rico, y botó a 30,000 padres de familia. Es la misma que quebró la AEE, son los mismos que le quebraron el retiro a todos ustedes, son los mismos que le metieron aquella vacuna a la fuerza a todo el mundo y discriminaron contra gran parte del pueblo de Puerto Rico….Dios tenga misericordia de nuestro país”, finalizó.