Wanda Vázquez niega que Elías Sánchez esté en su campaña

La gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó nuevamente el jueves que el licenciado Elías Sánchez Sifonte tenga que ver en su campaña a la gobernación.

“Lo he dicho en múltiples ocasiones y como dicen en un programa, grábenlo, verdaderamente, la decisión que yo he tomado y he informado al pueblo de Puerto Rico ha sido una decisión que yo he tomado conmigo, con mi familia, no consulté a nadie. Nadie estuvo tomando esa decisión por mí. Fue una decisión que yo tenía que tomar a conciencia, de la responsabilidad que yo iba a asumir”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Nadie influyó en mi determinación que no sea dios y mi familia en la decisión que yo le informé al pueblo. El licenciado Elías Sánchez no fue parte de esas consideraciones, ni tuvo ningún tipo de relación en ello. No estuvo ni va a estarlo”, añadió.

Sobre la renuncia de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, rechazó que la misma tenga que ver por el supuesto vínculo de Sánchez Sifonte en la campaña de la gobernadora.

“Las razones de la renuncia ella las expresó en la carta. Yo creo que ella es una excelente profesional y que puede aspirar a lo que ella quiera y tomar las decisiones que ella entienda y con quien quiera estar. Yo la respaldo y le deseo el mayor de los éxitos”, mencionó.

Laboy Alvarado presentó su renuncia efectivo el 31 de diciembre de 2019. En su carta, aludió al anuncio de Vázquez Garced de postularse a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 2020.

